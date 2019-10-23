Чернушка, Пермский край, , 07:17 — REGNUM В Чернушинском районе Пермского края на скамье подсудимых окажется местный житель, которого обвиняют в жестоком обращении с животными, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в краевой прокуратуре.

Мужчине инкриминируют преступление по части 1 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным, повлекшее его увечье, совершенное из хулиганских побуждений).

По версии следствия, пьяный пермяк расстрелял бездомную кошку из пневматического пистолета. Животное получило серьёзную травму позвоночника. Поводом для агрессии послужило недовольство тем, что кошка заходит в гараж.

Живодеру грозит до трех лет лишения свободы.