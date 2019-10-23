Красноярск, , 07:04 — REGNUM В Красноярске в школе №32 отказались от классических звонков. Как сообщили ИА REGNUM 23 октября в мэрии Красноярска, ученики школы могут сами решать, какая музыка будет звучать вместо звонка.

Инициатором изменений стал 66-летний школьный охранник Валерий Максименко, которому классический звонок казался слишком резким и неприятным.

Максименко ищет песни в сети, скачивает их и обрезает под формат школьного звонка. В настоящее время в плей-листе более 500 композиций, в основном классика и инструментальная музыка.

Школьники предпочитают песни из мультфильмов и фильмов, а также творчество современных исполнителей, таких как Дима Билан, Тима Белорусских, Егор Крид и другие. А ещё в плей-листе есть песни группы «Кино» Виктора Цоя. Педагогам нравятся хиты 80−90-х годов, классическая музыка.

За содержанием песен строго следят, ненормативная лексика не допускается.

В мэрии подчеркнули, что от стандартного звонка отказались во многих школах Красноярска — в гимназиях №1, 4, 6, в школе №154 и так далее. В образовательном комплексе «Покровский» в качестве звонка используется мелодия, которую сочинил первый губернатор Енисейской губернии Александр Степанов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Красноярске в школьных классах устанавливают камеры видеонаблюдения.

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