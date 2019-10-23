Куньмин, Китай, , 07:01 — REGNUM Правительство провинции Юньнань на юго-западе Китая наградило 10 иностранных экспертов Юньнаньской премией дружбы-2019 за их выдающийся вклад в развитие провинции, сообщает 22 октября агентство Синьхуа.

Иностранные эксперты из Таиланда, Чили, Японии, Австралии, Бельгии и других стран, связанные с современным сельским хозяйством, биомедициной, образованиям и научными исследованиями, были отмечены премией, которая была установлена в 1997 году.

Премия известна также как «Сайюньская премия». Это высшая награда, выдаваемая правительством Юньнани иностранным экспертам, которые сделали выдающийся вклад в развитие этого региона Китая. В общей сложности 170 иностранных экспертов получили эту премию на данный момент.