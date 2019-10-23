Чжэнчжоу, Китай, , 06:55 — REGNUM Более 120 учащихся средних школ из 105 стран мира посоревнуются в финале конкурса на знание китайского языка в ближайшие 10 дней, сообщает 22 октября агентство Синьхуа.

Двенадцатые соревнования «Китайский мост» для неносителей китайского языка из других стран пройдет в столице центральной китайской провинции Хэнань городе Чжэнчжоу.

В финале определятся победители через ряд соревнований, включая конкурсы речи и демонстрацию талантов. Некоторые из участников также получат возможность посетить храм Шаолинь, гроты Лунмэнь и другие исторические места Хэнаня.

С марта по сентябрь каждого года проходят отборочные соревнования по всему миру. Выдающиеся конкурсанты получают возможность приехать в Китай, чтобы выступить в финале в сопровождении их преподавателей и учителей.