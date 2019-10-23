Москва, , 06:55 — REGNUM Тёплая и облачная с прояснениями погода ожидается в Москве в среду, 23 октября. Об этом сообщает Гидрометцентр России.

По прогнозу синоптиков, воздух в столице днём прогреется до +14…+16 °C. Местами возможен небольшой дождь при западном ветре порывами до 15 метров в секунду.

К ночи столбики термометров опустятся до +7…+9 °C. При этом ветер утихнет до 3−8 метров в секунду, осадков в ночные часы не ожидается.

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