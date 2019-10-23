Пермь, , 06:32 — REGNUM В Пермском крае суд вынес решение об аннулировании лицензий на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в отношении двух управляющих компаний — ООО «Малахит» и ООО «Управляющая компания «Нартекс», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Инспекции государственного жилищного надзора Прикамья.

В обоих случаях управляющие компании признаны банкротами. Одна организация задолжала энергетикам (ПАО «Т Плюс») более 50 млн рублей, у второй долг перед кредиторами — почти 32 млн рублей.

По данным ИГЖН по региону, в 2018—2019 годах по результатам проверок в отношении управляющих компаний возбуждались административные дела и выдавались предписания, часть из которых осталась неисполненной.

Добавим, в управлении ООО «Малахит» находилось 73 многоквартирных дома в Губахе, а у ООО «УК «Нартекс» — 13 многоквартирных домов в Перми.