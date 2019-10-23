Новосибирск, , 06:01 — REGNUM Пожароопасный сезон, который был установлен в регионе с апреля, завершится 24 октября. Это следует из постановления губернатора области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Противопожарный режим отменяется «в связи с понижением температуры воздуха, выпадением осадков и отсутствием степени пожарной опасности в лесах по условиям погоды».

«Считать окончанием пожароопасного сезона в 2019 году на территории Новосибирской области 24 октября 2019 года. Признать утратившим силу постановление губернатора Новосибирской области от 17 апреля «Об установлении начала пожароопасного сезона на территории Новосибирской области в 2019 году», — говорится в документе за подписью и.о. губернатора региона Владимира Знаткова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее управление Росреестра Новосибирской области сообщало, что на территории регионе до сих пор фиксируются пожары и продолжается пожароопасный период,.

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