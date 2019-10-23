Кемерово, , 05:28 — REGNUM В Кузбассе за неделю с 14 по 20 октября зарегистрировано 11,8 тыс. случаев заболевания ОРВИ, в том числе 9,2 тыс. случаев среди детей до 15 лет. Число больных по сравнению с предыдущей неделей уменьшилось на 529 человек (4,3%). Это следует из данных регионального управления Роспотребнадзора, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Причиной заболевания кемеровчан являются вирусы не гриппозной этиологии.

В преддверии сезонного подъёма ОРВИ и гриппа в регионе проводится вакцинация населения. На 21 октября против гриппа привито 565,9 тыс. жителей Кузбасса — 21,2% от численности населения.