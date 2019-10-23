Биробиджан, , 04:29 — REGNUM В медучреждениях Еврейской автономной области перестали оказывать услуги по лечению людей от бешенства, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Вакцина

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Как пишет издание «Набат», это связано с отсутствием соответствующих препаратов: в больницах и травматологических пунктах закончились антирабический иммуноглобулин и вакцина, необходимые для лечения людей от бешенства.

Издание приводит слова главного специалиста-эксперта областного управления здравоохранения Владимира Алешина, который разъяснил почему возникли сбои в поставке препаратов.

«Этим занимается областное государственное предприятие «Фармация», от них есть письмо. При размещении попозиционного запроса цен на поставку вакцины антирабической не было подано ни одной заявки. Тем самым конкурентная процедура признана несостоявшейся», — рассказал специалист.

Как пояснили на предприятии «Фармация», новый конкурс будет проведён в ближайшее время и поставка препарата ожидается в ноябре.

Как сообщало ИА REGNUM, в медкабинетах школ и детских садов Биробиджана не хватает медицинского оборудования.