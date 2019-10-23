Москва, , 03:59 — REGNUM МЧС России разработало рекомендации для граждан о действия при угрозе катастрофического затопление. Соответствующая памятка опубликована на официальном сайте ведомства.

Согласно рекомендациям, при сигнале «Угроза катастрофического затопления» необходимо взять с собой документы, ценности, предметы первой необходимости, запасы питьевой воды и продовольствия на двое-трое суток.

Покидая дом, чтобы отправиться в убежище, необходимо отключить электричество, газ, воду, плотно закрыть окна, двери, вентиляционные и другие отверстия в помещении.

После выхода из дома рекомендуется занять ближайшее возвышенное место (ствол крупного дерева, верхние ярусы прочных сооружений) и оставаться там до прибытия помощи.

При отсутствии подходящих строений следует спрятаться за любую преграду: дорожную насыпь, большие камни, деревья. При этом необходимо крепко держаться за выступающие предметы.

Одновременно с этим МЧС рекомендует действовать по ситуации в соответствии с рекомендациями, содержащимися в информационном сообщении ведомства.