Тында, Амурская область, , 03:35 — REGNUM Авиакомпания «Ангара» возобновляет рейсы на линии Иркутск — Тында, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе компании.

Самолёт авиакомпании «Ангара» Masakatsu Ukon

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Первый рейс будет осуществлён во вторник, 29 октября. Рейс на Тынду будет выполняться до обеда, обратно — во второй половине дня. В неделю будет осуществляться один рейс.

«Рейсы субсидируются Росавиацией в соответствии с Постановлением Правительства РФ №1242. Стоимость авиабилета в одну сторону — 7 110 рублей. Приобрести билеты по такой стоимости могут все желающие независимо от возраста», — сказано в сообщении авиакомпании.

Билеты уже доступны на сайте авиаперевозчика.

Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском аэропорту все внутренние рейсы переведены в новый терминал.