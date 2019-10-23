Ханой, , 07:24 — REGNUM Проблема с очистительными сооружениями на реке Черная во Вьетнаме решена. Доступ к чистой воде восстановлен.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», ранее в городе были серьезные проблемы с фильтрацией воды. Многие рестораны и кафе были вынуждены временно прекратить свою деятельность из-за риска пищевых отравлений.

Как отметили представители городских властей, коллапс подобного масштаба больше не повторится. За счет городского бюджета все очистительные сооружения на реке Черная будут обновлены.