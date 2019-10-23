Лондон, , 00:38 — REGNUM Власти Великобритании отменили действовавший почти четыре года запрет на полёты коммерческих авиарейсов на египетский курорт Шарм-эль-Шейх, передаёт The Guardian.

Аэропорт. Шарм-эль-Шейх On tour

Как сообщается, при принятии данного решения правительство Соединённого Королевства приняло во внимание усовершенствованные процедуры безопасности в аэропорту Шарм-эль-Шейха, а также тесное сотрудничество между Великобританией и Египтом в вопросах безопасности авиаперевозок.

Напомним, запрет на коммерческие рейсы в Шарм-эль-Шейх был введён в Великобритании после крушения пассажирского лайнера Airbus A321 российской авиакомпании «Когалымавиа» в октябре 2015 года.

ФСБ России признало катастрофу, в результате которой погибли 224 человека, террористичесим актом. Ответственность за него взяли на себя боевики группировки, подконтрольной «Исламскому государству» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).