Панама, , 07:15 — REGNUM Защитить высшее образование и не допустить субсидирования частных университетов — с такими требованиями вышли на улицы столицы Панамы преподаватели и студенты Панамского университета. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Колонна протестующих направилась к Национальной Ассамблее. Не успели, однако, они подойти к зданию парламента, как их водомётами встретила полиция. Были зафиксированы столкновения между участниками протеста и полицейскими.

При этом председатель парламента Маркос Кастильеро заявил, что за двумя днями ранее он заверил ректора университета Эдуардо Флореса, что вызвавшие недовольство преподавателей и студентов статьи будут исключены из проекта конституционной реформы.