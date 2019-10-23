23 октября 2019 | Время чтения 1 мин

Дарья Антонова, Игорь Свирин, , 16:47 — REGNUM — Видишь суслика?

— Нет.

— Вот и я не вижу. А он есть.

Надземный переход Дарья Антонова © ИА REGNUM

17 октября официальный сайт мэра Москвы торжественно сообщил о том, что «Завершилось благоустройство территорий возле пяти станций МЦД». Мы давно подмечали за городскими порталами склонность несколько приукрасить действительность. Что уж говорить о ведомственных сайтах, когда излишним «оптимизмом» иногда грешит даже личный блог градоначальника. Признаться, с таким искажением реальности мы сталкиваемся чуть ли не впервые.

На самой платформе появились новые места для ожидания Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Корреспонденты ИА REGNUM прошлись по территориям, которые, ссылаясь на информацию департамента капитального ремонта столицы, так успешно «благоустроил» портал мэра, и спешат поделиться увиденным.

Будучи активными пользователями современных благ цивилизации, мы первым делом проверили Wi-Fi, который, увы, не работал. Не лучше обстояли дела и с зарядкой телефонов.

Но зарядить телефон так и не удалось Дарья Антонова © ИА REGNUM

Пригородная касса Дарья Антонова © ИА REGNUM

Платформа «Щербинка» Дарья Антонова © ИА REGNUM Платформа «Щербинка» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Чего действительно было много, так это бордюрного камня. Не сомневаемся, его действительно уложат 14,8 тысячи метров, как о том сообщает портал мэра. Подтверждаем также и имеющееся местами в наличии асфальтобетонное покрытие. Видели мы и велодорожки, и озеленение. Однако не возьмем «грех на душу» и не будем утверждать вслед за официальными сайтами, будто благоустройство успешно завершено. Да и тебе, читатель, предлагаем посмотреть галерею к статье и сделать выводы самостоятельно.

Платформа «Щербинка» Дарья Антонова © ИА REGNUM

Переход через железнодорожные пути Дарья Антонова © ИА REGNUM

Платформа «Щербинка» Дарья Антонова © ИА REGNUM