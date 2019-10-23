Дарья Антонова, Игорь Свирин, 23 октября 2019, 16:47 — REGNUM — Видишь суслика?

— Нет.

— Вот и я не вижу. А он есть.

Надземный переход
Надземный переход
Дарья Антонова © ИА REGNUM

17 октября официальный сайт мэра Москвы торжественно сообщил о том, что «Завершилось благоустройство территорий возле пяти станций МЦД». Мы давно подмечали за городскими порталами склонность несколько приукрасить действительность. Что уж говорить о ведомственных сайтах, когда излишним «оптимизмом» иногда грешит даже личный блог градоначальника. Признаться, с таким искажением реальности мы сталкиваемся чуть ли не впервые.

Платформа «Новодачная»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Так выглядит платформа в направлении в область
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство идёт полным ходом
Дарья Антонова © ИА REGNUM
У платформы «Новодачная» уложен новый асфальт, но в целом о завершении благоустройства говорить ещё рано
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Новая дорога
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Установлены новые автобусные остановки, но ни wi-fi, ни usb зарядки на них пока нет
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Всё ещё висят информационные щиты о реконструкции платформы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Вход на платформу «Новодачная»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Инфраструктура у платформы «Новодачная»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительная техника
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Дарья Антонова © ИА REGNUM
На самой платформе появились новые места для ожидания
На самой платформе появились новые места для ожидания
Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Корреспонденты ИА REGNUM прошлись по территориям, которые, ссылаясь на информацию департамента капитального ремонта столицы, так успешно «благоустроил» портал мэра, и спешат поделиться увиденным.

Будучи активными пользователями современных благ цивилизации, мы первым делом проверили Wi-Fi, который, увы, не работал. Не лучше обстояли дела и с зарядкой телефонов.

Но зарядить телефон так и не удалось
Но зарядить телефон так и не удалось
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Платформа «Новодачная»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Так выглядит завершённое благоустройство
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Строительство новой платформы
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Пригородная касса
Пригородная касса
Дарья Антонова © ИА REGNUM
«Благоустроенная» площадь у платформы «Тимирязевская»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Стройка
Дарья Антонова © ИА REGNUM
У платформы «Тимирязевская «меняют асфальт
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Повсюду строительные ограждения
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Рабочие трудятся над благоустройством
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Платформа «Щербинка»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Платформа «Щербинка»
Платформа «Щербинка»
Платформа «Щербинка»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Платформа «Щербинка»
Дарья Антонова © ИА REGNUM

Чего действительно было много, так это бордюрного камня. Не сомневаемся, его действительно уложат 14,8 тысячи метров, как о том сообщает портал мэра. Подтверждаем также и имеющееся местами в наличии асфальтобетонное покрытие. Видели мы и велодорожки, и озеленение. Однако не возьмем «грех на душу» и не будем утверждать вслед за официальными сайтами, будто благоустройство успешно завершено. Да и тебе, читатель, предлагаем посмотреть галерею к статье и сделать выводы самостоятельно.

Платформа «Щербинка»
Платформа «Щербинка»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Переход через железнодорожные пути
Переход через железнодорожные пути
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Платформа «Щербинка»
Платформа «Щербинка»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Платформа «Фили»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Один из проходов к пригородным поездам закрыт на ремонт
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Ограждения в подземном переходе
Дарья Антонова © ИА REGNUM
На платформе оборудован подземный переход с эскалатором и пандусом, правда на данный момент эскалатор ещё не запущен
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Лестница стабильно в плохом состоянии
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Заметно, что строительство всё ещё ведется
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Вид на платформу «Фили»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Расписание электричек
Дарья Антонова © ИА REGNUM
На платформе установили новые указатели, поставили новые лавочки, но на этом благоустройство закончилось
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Территория у платформы «Щербинка»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Надземные переходы в ужасном состоянии
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Платформа «Фили»
Платформа «Фили»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Облагородили привокзальные палатки, но асфальт поменять забыли
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Платформа «Фили»
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Монитор видеонаблюдения уже не работает
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Проблема с ливнёвками остается
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Благоустройство продолжается
Дарья Антонова © ИА REGNUM