Мехико, , 23:11 — REGNUM Полицейские провели антинаркотический рейд в столице Мексики, 22 октября передает агентство Reuters.

Мексиканские полицейские sari huella

В ходе спецоперации в районе Тепито в Мехико был арестован 31 подозреваемый член наркокартеля и уничтожены две нарколаборатории по производству синтетических наркотиков.

Также сообщается об изъятии у преступников более двух тонн марихуаны и 20 килограмм кокаина, крупной суммы денег и большого количества единиц огнестрельного оружия и гранат.

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