Архангельск, , 23:01 — REGNUM Сегодня в Арбитражном суде Архангельской области состоялось очередное заседание по иску администрации Урдомы к инвестору экотехнопарка «Шиес» ООО «Технопарк». Чиновники уже несколько месяцев пытаются через суд признать постройки на скандальном объекте незаконными, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В мае этого года суд поручил провести экспертизу, несмотря на то, что сроки ее проведения несколько раз продлевались, официальную оценку объектам все же удалось провести. Эксперт — директор компании «Бюро судебно-строительной экспертизы» Варфоломеев пришел к выводу, что на Шиесе имеет место создание объектов капитального строительства, которые представляют из себя совокупность вещей, предназначенных для единого использования в качестве полигона для хранения ТКО.

Опираясь на результаты экспертизы, суд приступил к рассмотрению дела по существу.

Следующее заседание суда по этому делу назначено на 7 ноября.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутаты Ленского района, на территории которого находится станция Шиес, выступили с открытым обращением о том, что они не поддерживают сотрудничество с правительством Москвы на период возможного строительства полигона для столичного мусора.