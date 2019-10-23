23 октября 2019 | Время чтения 6 мин

Частные охранные предприятия, имеющие лицензию, и охранники, имеющие разрешительные документы, находятся в рамках закона, а администраторы-контролёры — вне правового поля. И как бы ни ужесточались санкции по инициативе Росгвардии, это опять коснётся частного охранного предприятия и самих охранников, а все вахтёры-контролёры останутся в стороне

Маргарита Князева, , 07:57 — REGNUM За последние годы на территории торговых предприятий или в местах массового пребывания граждан был зафиксирован целый ряд конфликтных ситуаций, связанных якобы с «охранниками», однако на самом деле это так называемые администраторы или контролёры. О сложностях, вытекающих из замены охранников на вахтеров, о незаконной охранной деятельности и дискредитации частных охранных организаций в средствах массовой информации в интервью ИА REGNUM рассказал заместитель председателя Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности Анатолий Данилов.

ИА REGNUM: Кто сегодня на самом деле охраняет магазины, торговые центры и другие заведения, которые ежедневно посещает большое количество людей?

— Для простых посетителей всё это — охранники, и они не понимают разницы между профессиональным охранником или так называемым «САВОКером» — сокращение от «Сторожа, Администраторы, Вахтеры, Операторы, Контролеры», то есть лица, не имеющие отношения к частной охране.

Причем основную массу этих лиц составляют выходцы из республик Северного Кавказа и Азии, а также стран ближнего сейчас зарубежья. Такие «охранники», как правило, работают в небольших сетевых магазинах «Пятерочка», «Дикси», «Магнит» и прочих, а также в отдельных секциях больших торговых центров, но встречаются и в крупных офис-центрах с бейджем «администратор», встречал таких в офис-центре «МВ — Офисная техника» на Трубной площади города Москвы. В больших сетевых супермаркетах, типа «АШАН» в торговых залах используется так называемая служба внутреннего контроля, это штатные сотрудники самого супермаркета.

ИА REGNUM: Почему владельцы этих заведений не прибегают к услугам частных охранных предприятий?

— Для владельца этих объектов такая «охрана» выгодна тем, что оплата идет этим лицам напрямую, в некоторых случаях — в конвертах. Затраты, естественно, меньше, чем платил бы в ЧОП. В продуктовых точках эти «охранники» получают еще и продукты, в счет части зарплаты, которые готовят под списание по истечении срока годности, а это тоже экономия. Со стороны посмотреть — ну просто идиллия, владелец торговой точки доволен, «охранник» счастлив.

Но вот как-то уж очень рьяно исполняются обязанности по охране имущества, да так, что посетителей это доводит до сердечных приступов или получения телесных повреждений, не взирая на возраст и пол. Посмотрев в видеохостинге «Ютуб» ряд видеороликов, можно убедиться, как действуют некоторые такие сотрудники в торговых предприятиях по охране собственности.

В последнее время появились группы молодых парней, так называемых «блогеров», которые специально провоцируют «охранников» на конфликтные ситуации и проводят съемку с последующим выкладыванием в интернете для всеобщего обозрения. На этих роликах видно, как эти «САВОКеры», некоторые с бородой, применяют приемы борьбы в торговых точках, где-то вообще рукоприкладство в отношении посетителей, особенно в сетевых магазинах, причём есть эпизод, как семилетнего ребенка ударили электрошокером по животу.

Ашан Главное управление государственного строительного надзора Московской области

ИА REGNUM: Совсем недавно в московском магазине одной из крупных сетей произошел инцидент с рукоприкладством из-за подозрений в краже. Такая проблема больше характерна для столичных организаций?

— Нет, факты негативного использования так называемых «САВОКеров» и возникающие конфликты, а то и действия, содержащие состав преступления, происходят не только в Москве, но и в других регионах. В интернете есть ряд примеров, например, в Сарове Нижегородской области так называемый «охранник», в действительности — контролёр одного из сетевых супермаркетов, избил школьника за предполагаемую кражу творожного сырка. Сейчас по этому инциденту идёт следствие. При этом, по данным местных СМИ, кражи не было.

Ранее в Сургуте контролёры заподозрили подростка в краже газировки и заперли его в холодильнике.

По данным СМИ, 13 января 2019 года в Сочи администратор торгового зала избил посетителя за предполагаемую кражу бутылки водки. Сейчас по данному факту проводится проверка. Иногда подобные истории заканчиваются трагически.

В 2017 году в Екатеринбурге суд приговорил к десяти годам лишения свободы якобы охранника крупной торговой сети, который насмерть забил посетителя магазина, заподозрив его в краже. Как писала местная пресса, мужчину обвиняли в совершении преступлений, предусмотренных частью 1 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека»), частью 1 статьи 112 УК РФ («Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью»), частью 1 статьи 162 УК РФ («Разбой, совершенный с применением насилия») и частью 1 статьи 163 УК РФ («Вымогательство»).

По данным следствия, этот контролёр супермаркета задерживал покупателей по подозрению в краже товара, уводил в подсобку и избивал, требуя суммы, которые превышали стоимость якобы украденных товаров. Один из потерпевших в последствии скончался.

Всё это широко освещается в средствах массовой информации, где эти лица называются охранниками. Это вызывает большой общественный резонанс и таким образом дискредитирует в целом частную охранную деятельность. Хотя, если посмотреть с точки зрения закона, все это незаконная охранная деятельность.

Универсам «Пятёрочка» в Северодвинске Алексей Щекинов

ИА REGNUM: Кого на самом деле корректно называть охранником, согласно законодательству?

— Если мы обратимся к трактовке такой статьи, как «Незаконная частная детективная или охранная деятельность», то увидим в комментариях, что комментируемая статья административными мерами обеспечивает охрану отношений, возникающих при реализации Закона РФ от 11 марта 1992г№ 2487−1 «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» (с изм. и доп.). Федеральными законами от 22 декабря 2008 г. N 272-ФЗ, от 15 ноября 2010 г. N 298-ФЗ, от 15 ноября 2010 г. N 301-ФЗ в указанный Закон РФ и иные законодательные акты, регулирующие частную детективную и охранную деятельность, были внесены существенные изменения.

В соответствии с ними, осуществление этой деятельности происходит исключительно на основании названного Закона РФ, имеющими специальное разрешение (лицензию) органов внутренних дел частными детективами или частными охранными организациями. Статья 1.1 Закона определяет понятия частной охранной деятельности, частного охранника, частного детектива, объектов охраны и др.

Получается, что частные охранные предприятия, имеющие лицензию, и охранники, имеющие разрешительные документы, находятся в рамках закона, а администраторы-контролёры — вне правового поля. И как бы ни ужесточались санкции по инициативе Росгвардии, это опять коснётся частного охранного предприятия и самих охранников, а все вахтёры-контролёры останутся в стороне.

ИА REGNUM: Насколько серьезна проблема некорректного упоминания в СМИ администратора или контролёров как «охранника»?

— 6 октября 2019 года на телеканале «Россия» в программе «Неделя в городе» вновь был показан сюжет о незаконных действиях охраны в супермаркете «Ашан»: в передаче лица, проводившие задержание, были названы сотрудниками ЧОП, хотя на экране видно, что это не частные охранники, а какие-то контролёры самого супермаркета, причем у них не было отличительных знаков о принадлежности к конкретному охранному предприятию.

9 октября 2019 года в программе «Утро России» вновь был показан сюжет о незаконных действиях охраны в торговых сетях, и вновь было сказано, что это охранники частных охранных предприятий, хотя по сюжету было видно, что действие происходило в супермаркете «Пятерочка», где в торговом зале мужчины, одетые в жилеты и бейсболки красного цвета, а это цвет «Пятерочки», кого-то избивали.

Эти факты указывают, что происходит дискредитация охранного сообщества в глазах общественности с применением средств массовой информации, либо журналисты не понимают разницы между частным охранным предприятием и контролёром самого магазина.