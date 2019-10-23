Копенгаген, , 07:24 — REGNUM Согласно вынесенному 22 октября датским судом решению, два информационных бюро — Mediacenter Danmark и MPE Distribution — нарушили закон о честной конкуренции, подписав контракт о «разделе сфер влияния».

В 2013 и 2014 годах медиабюро заключили договор, согласно которому MPE Distribution не имела права связываться с клиентами, которые были связаны с Mediacenter Danmark. «Клиентами» обычно были торговые сети или отдельные бутики, использовавшие информационные бюро в качестве инструмента распространения своей рекламы. Представители органа, отвечающего за надзор за соблюдением правил честной конкуренции и прав потребителей, заявили, что удовлетворены решением суда. Об этом пишет датская газета Finans («Финансы»).

"Договор, который заключили между собой два бюро, означал, что торговые сети имели не такой обширный выбор среди публикаторов рекламы. Это приводило к нарушению принципов конкуренции и, соответственно, к завышенным ценам или ухудшению качества», — заявил вице-директор Управления по делам честной конкуренции и потребителей Биттен Торгор Сёренсен.