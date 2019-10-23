Копенгаген, , 07:23 — REGNUM В датских гимназиях в период с 2005 по 2018 год возросло число учеников из семей мигрантов или семей потомков мигрантов. Об этом свидетельствует опубликованный 22 октября отчет организации Danmarks Statistik («Статистика Дании»).

Так, в 2005 году доля гимназистов с недатским происхождением составляла лишь 8% от общего числа учеников гимназий. В 2018-м же эта цифра возросла до 12%.

Представитель Danmarks Statistik Лене Риберхольдт в связи с этим заявила:

«Растущее число учеников гимназий из среды мигрантов объясняется прежде всего тем, что доля молодых людей с недатскими корнями в общем возросла». Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

В следующем году, согласно широкому политическому соглашению партий Фолькетинга, гимназии будут иметь возможность сформировать свой многонациональный состав, поскольку соглашение предполагает более равномерное распределение учеников гимназий по всей стране.