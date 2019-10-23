Копенгаген, , 07:16 — REGNUM В Дании 46-летней женщине было выдвинуто обвинение в отмывании 24,7 млн долларов посредством нескольких фирм и счетов в двух банках. Подсудимая являлась директором трех из четырех компаний, которые проходят по данному делу. Поскольку подсудимая является гражданкой Литвы, датские власти требуют её экстрадиции.

Первое заседание по делу начнется в суде Фредериксборга в январе 2020 года. На скамье подсудимых также окажутся двое мужчин, которые предположительно действовали в сговоре с бывшим директором. Один из них — 59-летний житель Латвии. В ходе расследования датской полиции удалось изъять 1,7 млн долларов. Подсудимая свою вину отрицает. Об этом сообщает датское информационное агентство DR (Радио Дании).

Согласно заявлению главы стороны обвинения Пера Фиига, выдвинуть обвинение получилось благодаря хорошей работе следователей. «Это дело является наглядным доказательством того, что полиция и органы обвинения строят свою работу на упреждении подобных преступлений», — добавил Фииг.