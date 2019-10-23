Копенгаген, , 07:20 — REGNUM Министр юстиции Дании Ник Хеккеруп считает, что скандальное переводческое бюро должно отказаться от контракта с полицией и другими юридическими органами. Деятельность фирмы будет тщательно изучена.

«Мне хотелось бы, чтобы у этой проблемы было простое решение. Однако его нет. Я полагаю, мы должны поступить по всей строгости закона, а именно вынудить бюро отказаться от контрактов на время разбирательства. Затем, Государственный адвокат даст свою оценку и к концу этого года сделает заключение: стоит ли продолжать сотрудничество с фирмой или нет», — заявил глава датского ведомства. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Согласно контракту, EasyTranslate точность перевода должна достигать 98%, однако эта планка, по мнению датского министра, достигнута не была.

«Складывается очень серьезная ситуация в сфере переводов. Это отражается и на доверии к государственным органам», — отметил Хеккеруп.

Разбирательство в отношении переводческого бюро началось еще весной 2019 года — практически с момента вступления контракта в силу. С тех пор раз за разом появляется информация о том, что переводы либо сдаются после установленного срока, либо что переводы плохого качества и тому подобное.