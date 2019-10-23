Мехико, , 07:20 — REGNUM Президент Мексики Андрес Лопес Обрадор заявил, что его правительство остаётся привержено политике безопасности, основанной на устранении социально-экономических факторах, порождающих преступность в стране, а не на насилии. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

«Мы не будем делать ставку на войну, насилие и истребление», — обозначил глава государства на пресс-конференции.

«Нельзя положить конец насилию насилием», — подчеркнул Лопес Обрадор.

Президент видит корни преступности в социально-экономическом неблагополучии страны. Поэтому стратегию безопасности он основывает на искоренении коррупции и обеспечении правосудия, дабы ликвидировать привилегии, налоговые убежища и обеспечить контроль в реальном времени над правительственными закупками.