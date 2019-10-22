Рим, , 21:28 — REGNUM Легендарное римское Caffe Greco оказалось под угрозой закрытия из-за отсутствия договоренностей со владельцем здания о продлении аренды, передает Adnkronos во вторник, 22 октября.

Если договоренность не будет достигнута, то расположенное в окрестностях Испанской лестницы кафе, которое посещали целый ряд известных писателей и художников 19 и 20 века, будет закрыто в январе 2020 года.

Владельцы заведения намерены найти компромисс со владельцем здания и, кроме того, рассчитывают на поддержку государства.