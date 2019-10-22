Москва, , 20:50 — REGNUM 23 октября курдские силы должны быть выведены за пределы 30-километровой зоны от границы с Турцией. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 октября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

«Начиная с завтрашнего дня, будем осуществлять наш проект. В течение 150 часов все террористы YPG (силы самообороны курдов) и тяжёлые вооружения будут отодвинуты на 30 километров вглубь и будут ликвидированы», — заявил Эрдоган.

Совместные патрули на протяжении будут осуществляться глубиной в 10 километров.

«Все террористы YPG будут выведены с этой территории. Оба государства (Россия и Турция) будут принимать все необходимые меры, чтобы террористы не проникали, и будут работать в плотной координации», — подчеркнул он.