Москва, , 20:44 — REGNUM Турция не собирается притязать на сирийские территории, и единственной целью операции на границе служит ликвидация террористических сил, а также возвращение беженцев на родину. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 октября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

«Сегодня с уважаемым президентом в основном затронули все события, связанные с операцией «Источник мира». Я широко проинформировал его. Основной задачей этой операции является ликвидация террористической организации РПК и обеспечение возвращения сирийских беженцев», — заявил Эрдоган.

Сохранение сирийской территориальной целостности — незыблемый принцип в турецких действиях, отметил он.«Мы не позаримся на чужие территории. Мы очень аккуратно планируем все свои шаги на этом направлении», — указал президент.