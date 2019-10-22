Москва, , 20:36 — REGNUM Турция ожидает больших результатов от деятельности констуционного комитета по Сирии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 октября заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным в Сочи.

«Во имя обеспечения стабильности и мира на территории Сирии и в Астанинском формате, и всех остальных форматах мы делаем очень большие шаги. Совместными усилиями очень много решений (достигнуто), в том числе нужно подчеркнуть здесь Сочинское соглашение», — заявил Эрдоган.«Обеспечили провозглашение создания конституционного комитета. Наши ожидания, связанные с этим комитетом, именно таковы, чтобы они сейчас поскорее начали работу и действительно принесли серьёзный политический вклад», — подчеркнул он.