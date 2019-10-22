Вашингтон, , 20:30 — REGNUM Те геймеры, которые сделали предзаказ предстоящей DOOM Eternal получат бонус в виде игры Doom 64, релиз которой состоялся в 2000 году. Об этом 22 октября сообщил портал Screen Rant.

Doom 64 — была выпущена студией Midway Games при контроле id Software и издана компанией Bethesda Softworks в 2000 году для игровой приставки Nintendo 64. В сентябре 2019 года было объявлено, что игру переиздадут на портативной консоли Nintendo Switch, однако впоследстви выход игры был отложен до официального релиза Doom Eternal.

Напомним, изначально релиз игры Doom Eternal должен был состояться в ноябре 2019 года, однако впоследствии разработчики из id Software решили отложить выход игры. Они пояснили, что им требуется время, чтобы довести игру до уровня соответсвия их высоким стандартам качества.

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