Монтрёй, Франция, , 20:25 — REGNUM Новым «играбельным» персонажем в Rainbow Six Siege может стать греческим снайпер Куре Галанос. Об этом 22 октября сообщает портал PCGamesN.

Игроки нашли билет в Грецию в списке наград за приобретение боевого пропуска Rainbow Six Siege. По их мнению, так разработчики намекают на появление новой греческой локации и оперативника.

Напомним, Rainbow Six Siege — это тактический шутер от компании Ubisoft. В нём две команды игроков сражаются в различных режимах.

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