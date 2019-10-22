Даллас, США, , 20:19 — REGNUM Суд присяжных в США вынес решение в отношении отца из Техаса Джеффри Янгера, который пытался помешать семилетнему сыну сменить пол, 22 октября передает агентство Reuters.

11 из 12 присяжных встали на сторону матери мальчика, бывшей жены Янгера. Мать одевает сына как девочку, называет его «Луна» и намерена через несколько лет провести его химическую кастрацию.

Отец мальчика считает действия матери психологическим и сексуальным насилием над ребенком, однако американский суд с этим не согласен. Окончательное решение суда должно быть вынесено 23 октября.

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