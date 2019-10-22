Челябинск, , 20:17 — REGNUM В Челябинске ООО «ЧелябГЭТ» выкупило у лизинговой компании десять трамвайных вагонов, которые ранее были изъяты за долги. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

Цена вопроса составила 7 млн рублей. В ближайшее время старые-новые вагоны снова выйдут на линии.

Ранее \эти транспортные единицы находились на балансе МУП «ЧелябГЭТ». Предприятие заказало капитальный ремонт вагонов. Работы были выполнены, но расплатиться с исполнителем организация не смогла. В 2017 году муниципальная структура была признана банкротом. Вместо неё создали ООО с таким же названием, учредителями которого являются два МУПа.

В связи с тем, что капремонт вагонов не был оплачен, лизинговая компания забрала модернизированные вагоны. Теперь финансовые вопросы урегулированы.