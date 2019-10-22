Москва, , 20:16 — REGNUM Сирийским беженцам необходимо активно помогать возвращаться на родину, в том числе для облегчения социально-экономической нагрузки стран, их принявших. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

«Считаем необходимым и далее помогать сирийским беженцам вернуться на родину, что позволит заметно облегчить бремя социально-экономической нагрузки, которую несут страны, согласившиеся принять сирийцев. Конечно, включая и, прежде всего, Турецкую республику», — заявил Путин.

Он призвал международное сообщество, особенно профильные агентства ООН, активнее оказывать гуманитарное содействие всем возвращающимся сирийцам без дискриминации, политизации и предварительных условий.