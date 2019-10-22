Москва, , 20:11 — REGNUM Конституционный комитет будет запущен 29−30 октября в Женеве в рамках мирного политического процесса в Сирии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

«Обсудили и дальнейшие шаги по продвижению мирного политического процесса в Сирии, который сами сирийцы при содействии Организации Объединённых Наций будут вести в рамках конституционного комитета», — заявил Путин.

Над его созданием страны — гаранты Астанинского формата кропотливо работали в течение всего последнего времени, на протяжении многих лет, напомнил он.

«Ситуация на земле не должна препятствовать долгожданному запуску комитета. Уже на следующей неделе, 29−30 октября, в Женеве», — подчеркнул он.