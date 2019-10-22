Москва, , 20:03 — REGNUM Необходимо создать условия для широкого диалога между правительством Сирии и курдами, проживающими на северо-востоке Сирии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

«Нужно запустить широкий диалог между правительством Сирии и курдами, проживающими на северо-востоке Сирии. Очевидно, что именно в рамках такого инклюзивного диалога могут быть в полной мере учтены и реализованы все права и интересы курдского народа — курдов как неотъемлемой части многонационального сирийского народа», — заявил Путин.