Москва, , 20:00 — REGNUM Турецкая сторона поддерживает подход России по сирийскому вопросу, который предполагает соблюдение суверенитета Сирии и её территориальной целостности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 22 октября заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи.

«Сирия должна быть освобождена от незаконного иностранного военного присутствия. Достичь прочной и долгосрочной стабилизации в Сирии в целом, на наш взгляд, можно только при условии соблюдения суверенитета и территориальной целостности этой страны», — заявил Путин.

По его словам, это принципиальная позиция — и это было оговорено с президентом Турции.

«Очень важно, что турецкие партнёры разделяют такой подход. Защищать мир и спокойствие на границе туркам и сирийцам предстоит вместе, и здесь без взаимоуважительного сотрудничества между Турцией и Сирией не обойтись», — указал президент.