Владикавказ, , 19:55 — REGNUM В Северной Осетии выявлен факт мошенничества в сфере земельных отношений. Подозревается в нем житель города Владикавказа. Его действия нанесли ущерб городу на сумму более 94 млн рублей, сообщили 22 октября в пресс-службе Следственного комитета по республике.

Установлено, что в 2014 году подозреваемый на основании подложных документов получил разрешение от городской администрации на ввод в эксплуатацию объекта капитального строительства. Здание якобы было построено на улице Гастелло на земельном участке площадью 2,0993 гектара, полученном в аренду в 2013 году.

После этого подозреваемый смог зарегистрировать право собственности на объект недвижимости и получил земельный участок всего за 1,58 млн рублей, в то время как его кадастровая стоимость составляла 96,4 млн рублей.

Данный факт вскрылся спустя пять лет. В настоящее время возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.