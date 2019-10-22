Мехико, , 20:49 — REGNUM Мексика стала второй страной американской части света по количеству случаев заражения лихорадкой денге. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina со ссылкой на Панамериканскую организацию здравоохранения.

По данным Организации, в стране официально зарегистрировано 22 992 таких случая.

Из них большинство приходится на штаты Веракрус, Оаксака, Халиско, Кинтана-Рока, Морелос и Чьяпас.

По количеству подобных инцидентов в Западном полушарии Мексику опережает только Бразилия.