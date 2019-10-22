Альметьевск, Татария, , 19:43 — REGNUM После скандала в школе Альметьевска, информация о котором вмиг разлетелась по социальным сетям, якобы участница инцидента — учительница, заклеившая рты первоклассников скотчем, уволилась. Об этом сообщили в городском департаменте образования.

Представитель ведомства отметил, что педагог написала заявление по собственному желанию, и связал такое решение с давлением общественности.

«Вы себя представьте на этом месте. Сначала родители, общественность, прокуратура, объяснительные, телевидение… Вы бы дальше захотели работать? Психологически она просто не выдержала», — цитирует представителя департамента RT.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в сообществе о поборах в школах и детских садах возмущенный родитель рассказал о том, что учительница, которая пыталась заставить первоклассников не разговаривать на уроке, заклеила им рты скотчем. Кроме того, педагог скрыла ранение щеки одного ребенка карандашом. Отец одного из первоклассников уточнил, что по данному факту он обратился в полицию, однако «полиция по таким делам работать не хочет».

Информацию в сообществе прокомментировала начальник управления образования Альметьевска Ирина Павловская. Она отметила, что по данному факту ведется проверка и в случае установления нарушений будут приняты соответствующие меры. Также проверку по факту инцидента проводила городская прокуратура.

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