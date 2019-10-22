Копенгаген, , 19:46 — REGNUM Полиция Дании приняла решение об ужесточении требований к проведению ДНК-тестов после случая, когда из-за положительных результатов теста под подозрением находился невиновный.

«Речь идет о разбирательстве, в итоге которого стало ясно, что ДНК-тесты, взятые у одного человека, дали разные результаты. Вплоть до настоящего времени процедура предписывала проведение ДНК-теста подозреваемого по десяти разным системам, однако всегда будет не лишним проверить данные по 16 системам», — заявила инспектор полиции Лене Франк. Об этом пишет датская газета Jyllands-Posten («Юлландс-Постен»).

Прокуратура, суды, адвокатские фирмы и университет Копенгагена были проинформированы о новых изменениях. Причиной ошибочных результатов ДНК-тестов считается тот факт, что база данных ДНК за годы работы настолько расширилась, что иногда могут быть совпадения.