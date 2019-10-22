Сухум, , 19:12 — REGNUM Представители Международного Комитета Красного Креста (МККК) провели в Сухумском районе тренинги и практические занятия для сотрудников МЧС Абхазии. Занятия проводились в рамках проекта МККК в Абхазии по обеспечению безопасности при проведении мероприятий по эксгумации тел пропавших без вести во время грузино-абхазской войны 1992−1993 годов. Об этом сообщает пресс-служба чрезвычайного ведомства Абхазии.

В рамках проекта состоялись теоретические и практические занятия по поиску и обезвреживанию взрывоопасных предметов по стандартам международных организаций.

По итогам занятий четверо сотрудников МЧС Абхазии получили сертификаты международного образца.

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