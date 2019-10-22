Курган, , 19:01 — REGNUM В Курганской области с начала года возбуждено более 130 уголовных дел по фактам незаконной охоты. В основном браконьеры добывают лося и сибирскую косулю, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в УМВД России по Курганской области.

Привлечено к уголовной ответственности за незаконную охоту 27 браконьеров, 10 из них назначены штрафы на общую сумму около миллиона рублей, восемь — приговорены к лишению свободы на срок от одного до трёх лет.

В результате преступлений животному миру причинён ущерб на сумму свыше 3 млн рублей. Браконьеры стараются добровольно покрыть ущерб до судебного разбирательства и уже вернули 1,5 млн рублей в доход государства.