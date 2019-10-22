Вологда, , 18:43 — REGNUM Власти Вологодской области намерены ограничить продажу бестабачных курительных смесей. На этот раз запретительные меры будут предприняты в отношении продавцов так называемых снюсов.

Как сообщили ИА REGNUM в региональном правительстве, губернатор области Олег Кувшинников поручил департаменту здравоохранения подготовить изменения в региональное законодательство с целью ограничения употребления несовершеннолетними никотиносодержащей продукции.

«В настоящее время подростки законодательно защищены только от табака и табачной продукции. Продажа бестабачных никотиновых смесей не ограничена. Поэтому необходимо начать работу на уровне региона и в кратчайшие сроки остановить распространение этого опасного увлечения среди несовершеннолетних вологжан», — подчеркнул Олег Кувшинников.

Ужесточение ограничений связано с ростом употребления бестабачных смесей среди молодежи: в Кировской области зафиксирован первый смертельный случай отравления школьника бестабачным снюсом, а в Череповце в детское отделение областного психоневрологического диспансера поступил ребенок с признаками отравления.

Сегодня никотиновые смеси находятся в свободной продаже. Отсутствие в составе табака автоматически освобождает их от ограничений федерального законодательства, запрещающего оптовую и розничную торговлю некурительных табачных изделий. Однако объем никотина в бестабачных смесях в разы превышает стандартную дозировку сигареты (20 мг. и 1,5 мг. соответственно), в результате чего смесь вызывает у подростков быстрое привыкание.

Как сообщало ИА REGNUM, два года назад Вологодская область уже ввела запрет на продажу несовершеннолетним электронных сигарет и вейпов. А с 2015 года в регионе введен запрет розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков несовершеннолетним.