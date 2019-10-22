Грозный, , 18:37 — REGNUM Имя главы Чечни Рамзана Кадырова вписано в Книгу рекордов России. Он попал туда как глава субъекта Российской Федерации, организовавший наибольшее количество рекордов в течение одного года и лично присутствовавший на их регистрации, передает чеченская гостелерадиокомпания «Грозный».

О рекорде Кадырова будет объявлено с вручением сертификата Книги рекордов России 22 октября в ходе торжественного мероприятия, посвященного семилетию организации, которое состоится в Москве.

Среди событий, организованных по инициативе Кадырова, названы, в частности, самый массовый конный поход, в котором участвовали более 1200 всадников в национальной одежде. Сам глава Чечни возглавлял колонну.

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Кроме того, в Чечне в 2019 году были зафиксированы рекорды шестилетнего мальчика Рахима Куриева по отжиманиям на брусьях. Он за один подход отжался 330 раз. Ранее этот же юный спортсмен установил мировой рекорд по отжиманиям от пола, совершив 3202 отжимания за 2,5 часа.

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