Тегеран, , 18:54 — REGNUM Президент Ирана Хасан Рухани заявил, что беспрецедентное число населения, принявшего участие в церемониях в честь Арабейна, доказало силу ислама и разочаровало врагов. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

В своей речи президент отметил: «события сегодняшнего дня являются напоминанием о маленьком караване в пустыне Кербала, который вызвал волну пробуждения мусульман по всему миру». Он призвал весь исламский мир объединить свои усилия, чтобы вместе защищать исламские ценности.

Президент поблагодарил жителей провинций Илам, Керманшах и Хузестан за предоставление различных качественных услуг паломникам. Он также поблагодарил власти Ирака за их гостеприимство по отношению к иранским священослужителям, отправившимся в Кербалу по случаю Арабейна.