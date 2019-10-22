Тегеран, , 19:27 — REGNUM Times Higher Education World University Rankings опубликовал рейтинг университетов мира, в котором Технологический университет Шарифа в Тегеране вошел в топ-250 по компьютерным наукам. Об этом сообщило иранское информационное агентство Mehr.

В общем рейтинге университет Шарифа вошел в 600 лучших высших учебных заведений мира. В разделе технических университетов он вошел в топ-400.

Технологический университет Шарифа был основан в 1966 году и является крупнейшей инженерной школой в Иране. Он имеет в своем составе 15 факультетов, на которых обучаются более 10 000 студентов.