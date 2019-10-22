Грозный, , 18:10 — REGNUM Выехавшие за пределы Чечни молодые люди будут охвачены воспитательной работой. Её поручено организовать министерству ЧР по национальной политике, внешним связям, печати и информации. О том, что необходимость с этом назрела, заявил 22 октября в ходе встречи с главой этого ведомства Джамбулатом Умаровым руководитель республики Рамзан Кадыров.

По его словам, в последнее время появляются сообщения о недостойном поведении некоторых уроженцев Чечни. Необходимо охватить их воспитательными мероприятиями в рамках Единой концепции духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения, которая с 2013 года успешно работает в самой Чечне, считает Кадыров.

«Такие единичные случаи бросают тень на весь чеченский народ, на нашу культуру. Мы не можем закрывать на это глаза», — заявил чеченский лидер.

Он призвал разработать меры, которые помогут привить молодежи, выехавшей из республики в другие субъекты, нравственные ценности чеченцев, в том числе научить уважать свою культуру и культуру других народов.

Джамбулат Умаров признал своевременность принятия таких мер и пообещал сделать все для достижения нужного результата.