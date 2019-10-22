Москва, , 18:03 — REGNUM 24 октября в рамках экономического форума «Россия — Африка» Роспотребнадзор проведет сессию «Биобезопасность в Африке: текущие проекты и перспективы взаимодействия». Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ведомства.

В сессии примут участие министры здравоохранения Конго, Гвинеи, Мадагаскара и Уганды, а также российские бизнесмены. Будут обсуждаться вопросы угроз для стран Африки, которые несут в себе инфекционные болезни.

«С учетом успешного опыта работы Роспотребнадзора по борьбе с вирусом Эбола в Гвинее, мы готовы предложить партнёрам российские технические и научные наработки для совместного реагирования на эпидемии», — отметила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

ИА REGNUM напоминает, в государствах Африки продолжаются вспышки инфекционных болезней, которые представляют общественную опасность и находятся на контроле ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения). В частности, в 10 странах Африки наблюдаются вспышки кори. Самая масштабная вспышка произошла в Конго, где с начала 2019 года заболели более 203 тыс. человек, из которых 2% скончались. В 10 странах выявлены случаи полиомиелита.

В 9 странах Африки бушует холера, наиболее массовые случаи в Эфиопии — 1 135 человек и 11 смертей, в Камеруне — 662 случая, из которых 32 с летальных исходом, в Бурунди — 433 случае, два смертельных.

В четырех странах фиксировались случаи лихорадки Денге. Многие страны эндемичны по малярии, но в Бурунди было зарегистрировано более 109 тыс. случаев, на 34 неделе 2019 года рост заболеваемости составил 125%.

Только в Конго наблюдались случаи заболевания лихорадкой Эбола и 31 случай бубонной чумы, из которых 8 — с летальным исходом.