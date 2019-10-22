Астрахань, , 18:02 — REGNUM В Астраханской области более 230 тысяч детей и взрослых сделали прививки от гриппа. Об этом сообщила пресс-служба областной администрации.

Всего в ходе прививочной кампании планируют вакцинировать 516 тысяч человек, в том числе 146 тысяч детей. Таким образом, вакцинацией должен быть охвачен 51% от совокупного населения Астраханской области.

Для вакцинации используют препараты «Совигрипп» и «Ультрикс». Бесплатную прививку можно сделать по месту жительства, по месту учёбы или работы, а также в мобильном прививочном пункте, который работает у входа во Дворец спорта «Спартак» на улице Победы.