Белгород, , 18:23 — REGNUM Заработная плата семейных врачей в России должна составлять 100 тысяч рублей, считает губернатор Белгородской области Евгений Савченко. Такое мнение он высказал 22 октября на заседании Совета по региональному здравоохранению, которое провела председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. По мнению главы региона, в стране необходимо организовать 100 тысяч офисов семейных врачей, каждый из которых обслуживал бы 1,5 тысячи человек, и подготовить 100 тысяч квалифицированных специалистов для работы на местах, сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Заседание посвятили кадровому обеспечению системы здравоохранения и разработке региональных программ развития первичной медицинской помощи. Евгений Савченко уверен, что кадровую проблему в здравоохранении нельзя рассматривать в отрыве от состояния системы в целом, и прежде всего её первичного звена.

«По большому счёту есть две проблемы в здравоохранении: доступность — человек не знает, куда обратиться, особенно в первый раз, — и отсутствие взаимной ответственности гражданина и органов власти, органов здравоохранения. Мы для решения этих проблем три года назад приступили к реализации проекта «Управление здоровьем», где ставку сделали на семейную медицину», — рассказал глава региона.

Зарплата семейных врачей должна быть единой и составлять менее 100 тысяч рублей, считает губернатор.

«Очень важно, если первое лицо в регионе, губернатор, лично занимается вопросом, контролирует, организует. Все выстраиваются по вертикали и понимают, что здравоохранение — приоритет. Но у Евгения Степановича не только так здравоохранение выстроено, но и все направления работы. В области порядок. Спасибо. Будем размышлять над Вашим предложением», — подытожила Валентина Матвиенко.

Как сообщало ИА REGNUM, по региональной программе в Белгородской области создана новая сеть из 998 медицинских округов — зон обслуживания взрослого и детского населения семейным врачом и фельдшерско-акушерских пунктов.

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