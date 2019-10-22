Тебриз, Иран, , 18:20 — REGNUM 21 октября организация культурного наследия, ремесел и туризма иранской провинции Восточный Азербайджан объявила, что Иран и Германия проведут исследование руин средневекового города Раби-э-Рашиди под Тебризом.

По сообщению иранского информационного агентства Mehr, Организация культурного наследия, ремесел и туризма Восточного Азербайджана, университет исламского искусства Тебриза и Немецкий археологический институт подписали договор о совместном исследовании руин города Раби-э-Рашиди, предположительно 14-го века постройки.

Руины включают в себя фабрику, больницу, жилые помещения для студентов и учителей, караван-сарай и другие объекты. Раннее власти Тебриза сообщали, что планируют подать заявку в ЮНЕСКО для включения Раби-э-Рашиди в список всемирного культурного наследия.